Operazione “Alto impatto” nell’area urbana e nel Cosentino: 761 le persone identificate

COSENZA – Controlli straordinari nell’area urbana e in provincia di Cosenza con l’operazione congiunta “Alto impatto” tra Polizia di stato, Carabinieri e Guardia di finanza. La città di Cosenza e i comuni di Rende, Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola sono stati in questa settimana quelli interessati dai controlli, decisi in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza, dr.ssa Vittoria Ciaramella e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna.

Operazione Alto Impatto: numerosi posti di blocco

Le azioni di controllo, attraverso la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, delle unità Cinofile, di specialisti delle varie Forze di Polizia, nonché delle Polizie locali competenti, hanno comportato un significativo dispiegamento interforze nei suindicati centri urbani della provincia.

Alla guida con una patente internazionale palesemente falsa

L’intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le forze di Polizia, è finalizzata a contrastare la commissione dei reati in genere sul vasto territorio provinciale. I numerosi posti di controllo effettuati questa settimana hanno condotto al controllo di un elevato numero di persone e di veicoli. Le scrupolose verifiche poste in essere, hanno fatto registrare un elevato numero di contravvenzioni al Codice della Strada ed il ritiro di patenti di guida. In un caso specifico, si è provveduto a deferire in stato di libertà un individuo responsabile di aver fatto uso di una patente di guida internazionale palesemente falsa.

Controlli nei locali che vendono alcolici

I controlli hanno interessato, altresì, diversi esercizi commerciali al fine di verificare la vendita di prodotti a norma di legge e, in particolare, al fine di impedire che vengano somministrate bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire i seguenti risultati:

761 persone identificate

465 veicoli controllati

43 posti di controllo

16 violazioni al Codice della Strada contestate

5 patenti di guida ritirate