Operazione “Alto Impatto” nel Cosentino: 375 le persone identificate

COSENZA – La nota operazione denominata “Alto Impatto”, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna, anche in questa settimana ha condotto all’esecuzione di una serie di mirate ed accurate attività di controllo in alcuni centri urbani della Provincia.

Le suddette azioni di controllo hanno visto sul territorio un significativo dispiegamento interforze costituito dalla presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, delle unità Cinofile, di specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

L’intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, persegue l’obiettivo di contrastare, con soluzione di continuità, ogni forma di illegalità posta in essere sul vasto territorio provinciale. Le attività di controllo hanno interessato i Comuni di Cosenza, Rende, Fuscaldo, Castrovillari e Corigliano-Rossano. In questi centri urbani, i molteplici posti di controllo posti in essere dal personale operante, hanno comportato il controllo di numerosi soggetti sottoposti alla misura degli obblighi di legge o con pregiudizi penali. L’attività di controllo svolta, altresì, ha interessato un rilevante numero di veicoli, con conseguenti sospensioni dalla circolazione, oltre al ritiro di patenti di guida e contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire i seguenti risultati:

375 persone identificate;

230 veicoli controllati;

32 posti di controllo;

7 violazioni al Codice della Strada contestate;

4 veicoli sospesi dalla circolazione.

4 patenti di guida ritirate.