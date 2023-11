Operazione ‘Alto impatto’: controlli a tappeto a Cosenza e provincia – VIDEO

COSENZA – Incisive le azioni di controllo del territorio con l’ Operazione denominata “Alto Impatto” nell’intera Provincia di Cosenza, che determinano l’efficacia del lavoro sinergico tra le Forze di Polizia, decisi in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza dr.ssa Vittoria Ciaramella , predisposti in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna.

Sul territorio si è intensificata la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, unità Cinofile, specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

I controlli dell’ Alto Impatto, che consentono di monitorare determinate zone della città e della provincia ad alta densità criminale, si vanno ad aggiungere a quelli quotidiani del controllo del territorio .

Sono stati effettuati sia in Cosenza (via degli Stadi, c.da Serra Spiga, Via Popilia, Piazza Autolinee e zone limitrofe) che nei Comuni di Castrovillari (Cassano allo Ionio), Paola ( Cetraro) e Corigliano Rossano, controlli mirati, con particolare attenzione agli esercizi commerciali, ed ai controlli nei centri ad alta densità criminali di persone e mezzi.

A Rende (CS) è stato sottoposto a controllo amministrativo una Sala Scommesse dove è stato contestato al proprietario l’installazione dell’impianto di video sorveglianza senza la prescritta autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e contestuale sanzione amministrativa per non aver custodito presso la sede produttiva il Documento di valutazione dei Rischi;

Altresì, nell’area urbana di Rossano ed in quella di Corigliano controlli sono stati controllati un esercizio commerciale, una concessionaria di autoveicoli e due sale scommesse e sono state elevate sanzioni amministrative per inosservanza agli obblighi prescritti per le l’esercizio delle sale giochi e scommesse.

I servizi disposti hanno complessivamente consentito di conseguire i seguenti risultati:

430 persone identificate;

376 veicoli controllati;

8 esercizi pubblici e/o aperti al pubblico controllati;

30 posti di controllo;

9 contestate violazioni al Codice della Strada;

Sequestrati 30 gr. di sostanza stupefacente;

3 soggetti deferiti all’A.G.

Mirate verifiche sono state indirizzate alle persone sottoposte alla misura degli obblighi di legge, nonché ulteriore rilevante obiettivo , di questa sinergia tra le Forze di Polizia, è dato dall’azione di contrasto alla micro criminalità attraverso controlli specifici individuando forme sempre più strategiche in grado di incidere sul compimento di reati predatori.

L’operazione Alto Impatto sta dando prova di contrasto a tutte le forme di illegalità presenti sul territorio, e nel contempo aumenta la percezione di sicurezza nella cittadinanza tutta. I controlli in ambito provinciale da parte delle Forze di Polizia continueranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità.