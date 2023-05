Oncomed e il centro ‘Lanzino’, un’intesa per le donne e mamme vittime di violenza

COSENZA – L’associazione cosentina che si occupa di prevenzione oncologica con 16 specialistiche, offre alle donne sotto tutela del Centro Antiviolenza Lanzino,consulenze e visite gratuite e qualora fosse opportuno, anche esami diagnostici. Per l’occasione, essendo in prossimità della festa delle mamme, l’associazione Oncomed, insieme a Coldiretti Calabria, offrirà alle mamme vittime di violenza, un pacco dono in segno di solidarietà e vicinanza. L’appuntamento con la presentazione del protocollo d’intesa tra le due realtà, è per domani, venerdì 12 maggio alle ore 11 presso il Centro Antiviolenza in via Fagiani a Cosenza.

