Omicidio Marincolo, la Corte di Cassazione annulla con rinvio le condanne per Attanasio e Abbruzzese

ROMA – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 30 anni di reclusione inflitti nei confronti di Mario Attanasio (difeso dagli avvocati Luca Acciardi e Giuseppe Bruno) e Giovanni Abbruzzese (difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Giorgia Greco) in riferimento all’omicidio di Francesco Marincolo, detto “u biondo”, ucciso a Cosenza il 28 luglio del 2004. La Cassazione ha inoltre rideterminato in sette anni la pena per il tentato omicidio, riqualificato in lesioni, ai collaboratori Daniele Lamanna e Adolfo Foggetti che hanno contribuito a far luce sul caso. Confermata invece la condanna per Umile Miceli.

L’omicidio Marincolo, secondo quanto emerse dalle indagini della Dia, sarebbe maturato nell’ambito dello scontro in atto in quegli anni tra la cosca Bruni e quella dei Lanzino-Cicero. L’omicidio rappresentava una risposta del clan Lanzino all’uccisione di Francesco Bruni, alias Bella Bella avvenuta 5 anni prima.