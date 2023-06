Omicidio Gioffrè, rigettata l’istanza per Tiziana Mirabelli che resta in carcere

COSENZA – Non ci sarebbero state molestie da parte della vittima, Rocco Gioffrè di 75 anni, nei confronti di Tiziana Mirabelli, 47 anni, in quanto, analizzate le chat tra lei e il suo vicino di casa, nei giorni precedenti al delitto compiuto il 14 febbraio scorso in una palazzina di via Montegrappa, sarebbe emerso un rapporto di “reciproche richieste d’affetto”. Per il gip Alfredo Cosenza, la donna sarebbe stata “tutt’altro che tendente a sfuggire al Gioffrè, quanto piuttosto di insistenza rispetto al suo interlocutore e al suo distaccato atteggiamento”.

Per questi motivi il giudice ha respinto l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dall’avvocato della donna rea confessa. Messaggi dai quali si evince il rifiuto di Gioffrè e l’insistenza di Mirabelli. La donna dunque, accusata dell’omicidio del suo vicino di casa ucciso con oltre 30 fendenti, resta in carcere. La sua tesi sulla legittima difesa era stata già definita poco convincente.