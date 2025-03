“Ombre e misteri sulla morte di Salvatore”: Cosenza scende in piazza per ‘Uccello’

- Advertisement -

COSENZA – “Giustizia e verità per Salvatore“. E’ lo slogan della manifestazione indetta per lunedì 10 marzo alle ore 17,00 davanti al Tribunale di Cosenza per chiedere alle autorità chiarezza sulla morte di Salvatore Iaccino che “ha scosso tutta la città, in un sentimento collettivo di tristezza, sgomento e rabbia”, scrivono i cittadini in una nota. La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla morte del 48enne ultrà del Cosenza conosciuto da tutti con il soprannome di “Uccello”

“Le circostanze della sua morte sono ancora avvolte da ombre e misteri, che la versione ufficiale fornita dalla clinica Villa degli Oleandri non ha saputo spiegare. A 20 giorni dalla tragedia, lunedì 17 marzo, scenderemo in piazza per pretendiamo giustizia e verità per Salvatore e che le vere cause della sua morte non finiscano insabbiate nelle stanze del Tribunale di Cosenza”.