Ok ospedale di Comunità a Cosenza, Caruso e Mazzuca: «ora dritti verso il nuovo hub a Vagliolise»

COSENZA – L’Asp di Cosenza, con apposita determina, ha affidato a Carolina Simone l’incarico per le prestazioni professionali necessarie per il servizio di indagini geognostiche e la redazione della relazione Geologica-Sismica a supporto del progetto dell’ascensore della casa della Comunità e dell’ospedale di Comunità in Via Bendicenti.

“Si tratta di un atto concreto – affermano in una nota congiunta il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ed il presidente del consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Mazzuca – che avvia di fatto la realizzazione di un presidio sanitario fondamentale che risponde con più efficacia ai bisogni di salute dei nostri concittadini. Per quanto ci riguarda è un obiettivo fondamentale della nostra azione amministrativa che ci eravamo posti sin dal nostro insediamento e che abbiamo perseguito con audacia e tenacia e che oggi si concretizza grazie alle importanti sinergie istituzionali poste in essere“.

L’ufficialità dell’assegnazione alla città di Cosenza della Casa della Comunità, per com’è noto, arrivò nel febbraio dello scorso anno a seguito dell’accoglimento da parte della Regione Calabria della richiesta avanzata in tal senso dall’Amministrazione Comunale, rappresentando il primo tassello posto per la costruzione di una sanità cittadina efficiente ed efficace capace di accrescere la qualità dell’offerta assistenziale.

“Lo sviluppo dell’assistenza territoriale – proseguono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – è importate e fondamentale ed è reso possibile da funzioni nuove come l’infermieristica di comunità e il consolidamento dell’assistenza domiciliare. In particolare, l’ospedale di comunità si colloca come un nodo cruciale nella rete di assistenza sanitaria, essendo una struttura intermedia e di transizione del paziente che necessita di interventi sanitari a bassa intensità clinica ma con assistenza infermieristica continuativa non erogabile a domicilio. Si configura, sostanzialmente, un nuovo approccio alla sanità pubblica nell’ottica “OneHealth” che apre le porte anche a Cosenza ad un modello assistenziale nuovo e moderno” .

“Ovviamente – concludono il sindaco Franz Caruso ed il presidente Giuseppe Mazzuca – l’importante risultato raggiunto si pone all’interno di un’azione politico/amministrativa ben più ampia e complessa in cui è centrale la costruzione a Vagliolise del nuovo ospedale Hub di Cosenza“.