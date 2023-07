Oggi passeggiata Rainbow a Cosenza, Caruso: «contrastiamo ogni tipo di discriminazione»

COSENZA – Una passeggiata Rainbow: è la manifestazione organizzata dal comune di Cosenza in collaborazione con Arci Cosenza e Arcigay Cosenza, che muoverà oggi da Piazza dei Bruzi alle 18 e si snoderà per le vie della città fino a Piazza Spirito Santo.

L’iniziativa, spiega l’Ente, si inserisce “nell’ambito dell’azione di promozione di politiche capaci di creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero dai pregiudizi, portata avanti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso” e si svolgerà nell’ambito del Festival delle Invasioni. “L’iniziativa – ha affermato Caruso – si inserisce nelle attività che stiamo portando avanti da tempo volte a contrastare ogni tipo di discriminazione per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

Siamo, infatti convintamente schierati a difesa dei diritti civili ed in questa ottica abbiamo aderito da tempo, con apposita delibera di Giunta, a Re.A.Dy., la rete anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”. “Ritengo fondamentale, infatti – conclude il sindaco – prevenire e superare l’omotransfobia e ritengo a tal fine che le Istituzioni devono essere in prima linea, per promuovere azioni che favoriscano la parità di diritti per tutti e la piena uguaglianza tra le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. In questa ottica, Cosenza, città aperta e plurale, si batterà sempre contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio.Il nostro obiettivo è di migliorare la qualità della vita creando un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi”.

Accanto a Caruso anche la vicesindaca Maria Pia Funaro ed il consigliere comunale Francesco Alimena, che hanno organizzato la Passeggiata Rainbow con l’idea di “invadere” con una marcia colorata la città vecchia per sottolineare le politiche di integrazione che questa amministrazione sta portando avanti.