Occhiuto: ‘la Regione Calabria punta sull’innovazione e la sostenibilità’

COSENZA – Anche la Regione Calabria, punta sull’innovazione e la sostenibilità come ha affermato il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. Infatti proprio in questi giorni, ha spiegato il presidente si sta lavorando per la programmazione del nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a circa 2 miliardi e 2 mila euro, oltre a quelli già impegnati dalla Regione, sarà avviata inoltre la spesa del nuovo Por, dove molti degli interventi previsti riguardano proprio l’innovazione e la sostenibilità. Mentre sulla vicenda per i tirocinanti ai quali fra 10 giorni circa scadrà il contratto nei vari Comuni, Occhiuto ha promosso una modifica della legge nazionale che possa dare la possibilità ai comuni di avviare una loro stabilizzazione.

