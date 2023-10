COSENZA -Dopo una breve interruzione a causa di alcuni problemi della ditta aggiudicataria dei lavori, subito richiamata dall’Azienda Ospedaliera, procedono i lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso di Cosenza, come ha spiegato il commissario Vitaliano De Salazar. Nonostante questo piccolo intoppo, i lavori del nuovo pronto soccorso ha assicurato il commissario termineranno come previsto da cronoprogramma. Maggio del 2024.

- Pubblicità Sky-