Nuovo pignoramento all’Ospedale di Cosenza. Sentenza esecutiva non pagata per la morte di una donna

- Advertisement -

COSENZA – Ancora una volta l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza ha bussato alla porta dell’Ufficio Ticket dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Lo ha fatto ieri per eseguire un pignoramento di somme non pagate dall’Ospedale a seguito di emissione di sentenza esecutiva di condanna per la morte di una donna dopo un ricovero presso il nosocomio bruzio.

La vicenda, scrivono i familiari della donna deceduta, «continua ad avere contorni mortificanti per la famiglia ancor di più perchè la sentenza in questione risulta quasi integralmente coperta dalla assicurazione e, solo in minima parte e precisamente per € 100.000 a carico dell’Ospedale mentre la restante somma rimane a carico dell’assicurazione».

«Non si comprende la posizione dell’Ospedale che, non solo non ha mai mostrato un gesto di vicinanza dopo quanto accaduto ed accertato dalla Magistratura, con condanna esecutiva, quanto poi invece ritiene di dover spendere molti soldi per pagare premi assicurativi milionari ma, soprattutto, per pagare avvocati che operano per l’assicurazione che in questa vicenda, come in tante altre, fanno di tutto per non pagare un euro anche di fronte a una sentenza di condanna. Ma nessuno controlla la legittimità’ di queste complicate condotte? Ma questo è uno stato di diritto? Proprio no. Certo, continueremo a pignorare somme e beni fino alla concorrenza del credito…»