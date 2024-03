Nuovo ospedale di Cosenza, polemica tra sindaco e Succurro. L’opposizione: «errori clamorosi da Caruso»

COSENZA – «Sul piano politico Franz Caruso non ha e non dà alcuna sicurezza, per questo commette errori clamorosi su questioni pubbliche che dovrebbe conoscere molto meglio». Così i consiglieri di minoranza del Comune di Cosenza intervengono sulla polemica che il sindaco Caruso ha innescato nei confronti della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, a proposito dell’ospedale nuovo di Cosenza. Così scrivono i consiglieri comunali di opposizione: Caruso Cito D’Ippolito Dodaro Lucanto Ruffolo Spadafora Spataro

«La presidente Succurro – continuano gli stessi consiglieri – aveva per correttezza chiarito le ragioni e i temi del suo recente incontro con il rettore dell’Unical, Nicola Leone. Nessun complotto, nessun mistero, nessuna trama, nessuna ombra oscura, a dispetto dell’interpretazione strumentale data dal sindaco Caruso e della sua maggioranza. Al sindaco di Cosenza e ai suoi ricordiamo – proseguono i consiglieri comunali della minoranza – che l’ospedale di Cosenza è in fase di rilancio con l’accordo che il presidente e commissario Roberto Occhiuto ha firmato con l’Università della Calabria per l’attivazione della facoltà di Medicina nello stesso ateneo, con annesso policlinico universitario.

Purtroppo, il centrosinistra, pur avendone avuto le possibilità, non è riuscito a farlo e non vuole ammetterlo. L’ultimo presidente di centrosinistra della Regione Calabria non era andato oltre il proposito di incatenarsi, peraltro mai attuato. Questi sono i motivi per cui il sindaco Caruso appare nervoso e – concludono i consiglieri della minoranza consiliare del Comune di Cosenza – i suoi scadono perfino sul piano personale, non avendo argomenti politici per obiettare».