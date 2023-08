Nuovo ospedale, Cosenza ricorre al Tar per realizzarlo: «la Regione è contro di noi»

COSENZA – “Tuteleremo dinnanzi al Tar, ed in tutte le sedi possibili, il diritto alla salute dei cittadini. Il ricorso è stato presentato dal prof. avv. Angelo Piazza, incaricato dal Comune di Cosenza per difendere la dignità, l’autorevolezza e la bontà delle scelte assunte dal Consiglio Comunale di Palazzo dei Bruzi indirizzate al bene collettivo, che aveva indicato in VaglioLise il sito in cui ubicare il nuovo ospedale Hub di Cosenza”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso che incalza: “Il decreto della Regione che intende valutare altri due siti “alternativi” a quello di VaglioLise è un obbrobrio amministrativo che cancella, con un colpo di mano, un complesso procedimento che aveva impegnato, nelle sue diverse fasi, la responsabilità politica degli organi istituzionali della Regione e dell’Ente comunale.

Nel contempo – prosegue il primo cittadino – tenta di mortificare il ruolo di città capoluogo di provincia di Cosenza, scippandole l’ospedale pubblico. Un atteggiamento di avversione incomprensibile verso la nostra comunità, verso la sua storia e verso il nostro territorio che non possiamo in alcun modo accettare. Noi amiamo Cosenza ed amministriamo, al contrario di altri, per il bene dei cosentini per cui difenderemo in tutte le sedi competenti e con ogni atto di nostra competenza il prestigio della nostra città, dei suoi cittadini ed il loro diritto ad avere una struttura ospedaliera efficiente ed efficace, capace di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

Le procedure portate avanti dalla Regione Calabria sono inique e sono state poste in essere peraltro, a sfregio della dignità istituzionale del Comune a cui non ha neanche avuto il garbo istituzionale di richiedere il parere preventivo sulle scelte effettuate, e quindi, senza la necessaria partecipazione del Comune che rappresenta la comunità locale, le cui funzioni sono costituzionalmente riconosciute”.

“Cosenza ed i cosentini non possono subire tale scelta scellerata – conclude Franz Caruso – che peraltro pone in serio rischio la realizzazione del nuovo Ospedale Hub di Cosenza, atteso ormai da oltre trent’anni. Per cui saremo in trincea insieme alla nostra comunità fino a quando non sarà garantito il nostro diritto ad avere sul territorio cittadino una struttura ospedaliera degna di questo nome”.