Nuovo ospedale Cosenza, Caruso «non si può iniziare il 2027, l’Annunziata sta scoppiando»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, all’indomani della comunicazione arrivata dall’Inail rispetto al cronoprogramma dei lavori interviene sui tempi di realizzazione e i toni trionfalistici del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, interviene duramente sulla possibilità che i lavori inizino nel 2027. Facendo un passo indietro, è di pochi giorni fa, la nota dell’Inail che ha stanziato per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza”, 349 milioni di euro e per la “Cittadella della Salute di Cosenza” 45 milioni.

Per Caruso però, non è l’Inail che deve occuparsi del cronoprogramma ma la Regione Calabria, vista la situazione di forte criticità in cui versa l’Annunziata di Cosenza: «l’inizio dell’iter concreto è il 2027 ma l’ospedale sta scoppiando. Dovremmo dire che parte domani non il 2027, e non sono d’accordo su questi tempi che non tengono neanche conto del nuovo Codice degli appalti. Le procedure – ha proseguito Caruso – sono diverse dal primo programma Inail che deve occuparsi di stanziare i fondi, ma il cronoprogramma deve farlo la Regione Calabria e deve immediatamente procedere con la Conferenza dei Servizi, già in ritardo di un anno, e con l’accordo quadro».

«La Regione deve dare i tempi e non l’Inail, perchè la Regione conosce le esigenze del territorio. Come responsabile della salute dei cittadini ritengo che non si possa iniziare nel 2027».