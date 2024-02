Nuovo codice dei contratti pubblici, giornata formativa della Camera di Commercio di Cosenza

COSENZA – Quali le novità del nuovo Codice dei contratti pubblici, visto che dal primo gennaio di quest’anno sono diventate efficaci una serie di disposizioni , in particolare quelle in tema di digitalizzazione, l’utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale. Se n’è parlato nel corso di una giornata formativa, divisa in due sessioni, rivolta a dirigente e funzionari pubblici e alle imprese, organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza. Tra i relatori, il presidente di Anac, Giuseppe Busia, Mauro Orefice, presidente delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e magistrato responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali e docenti universitari esperti della materia.

