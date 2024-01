COSENZA – Calabria a segno con il gioco del 10eLotto e bella vincita messa a segno da un fortunato giocatore. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti a Cosenza 20 mila euro in modalità Extra. Questa modalità è una nuova opzione abbinata all’estrazione «5 minuti» e prevede, all’interno dello stesso concorso, l’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione dei 20 numeri del 10eLotto.

Il 10eLotto è un gioco che deriva dal Lotto tradizionale e offre ai giocatori molta flessibilità con varie modalità di gioco. Per giocare bisogna scegliere da uno a un massimo di dieci numeri fra 1 e 90. Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito in totale premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia.