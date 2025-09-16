Nuovi arrivi al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza: due ispettori tecnici in servizio

- Advertisement -

COSENZA – Al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza arrivano due nuovi professionisti: Francesco De Luca e Francesco Grimaldi, Funzionari Tecnici Ispettori Antincendio, hanno ufficialmente preso servizio il 15 settembre, rafforzando l’organico tecnico-operativo del presidio calabrese. Entrambi provenienti da altre sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i due ispettori sono stati assegnati alla sede cosentina in un’ottica di potenziamento delle risorse umane e di miglioramento della risposta operativa sul territorio.

L’arrivo dei nuovi funzionari rappresenta infatti un passo significativo verso l’ottimizzazione dell’efficienza tecnica e del supporto alle attività strategiche del Comando, in un contesto in cui la presenza di personale specializzato è fondamentale per affrontare emergenze sempre più complesse. A dare loro il benvenuto è stato il comandante Dott. Ing. Roberto Fasano, che ha sottolineato l’importanza del loro ritorno nel territorio di residenza. “Un rientro a casa che porta valore aggiunto al nostro lavoro quotidiano. Il ruolo che andranno a ricoprire è cruciale per garantire sicurezza e tempestività di intervento, nel rispetto degli alti standard del Corpo”.