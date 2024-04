Nuovi agenti penitenziari in Calabria, 16 a Cosenza ma sono sempre pochi

COSENZA – “A Catanzaro, presso il Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria si è svolta la contrattazione per i nuovi poliziotti penitenziari da destinare alla Calabria, con la conseguente loro suddivisione nei vari istituti carcerari”.

A renderlo noto è stato il segretario regionale Con.Si.Pe., Giuseppe Marino. Circa 150 saranno i nuovi agenti di polizia penitenziaria destinati alle varie case circondariale della Calabria. Di questi, 16 saranno assegnati al carcere di Cosenza intitolato a Sergio Cosmai, di cui 4 al settore femminile e 12 a quello maschile. Gli agenti prenderanno servizio in modo definitivo entro il mese di luglio dopo lo svolgimento dei rispettivi corsi.

Per il segretario regionale del Con.Si.Pe., Marino, nonostante l’assegnazione delle nuove 150 unità, “il numero degli agenti penitenziari assegnati alla Calabria non risolve il problema della carenza di organico del personale penitenziario. Basti pensare – evidenzia Marino – che nella sola casa circondariale di Cosenza, rimane evidente la discrepanza presente fra l’organico previsto e quello in forza di ben 55 unità a fronte dei nuovi 16 assegnati”.