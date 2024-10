Nuova vita alle cabine telefoniche: Cosenza avrà la sua prima bibliocabina con libri per tutti

COSENZA – “Cosenza avrà la sua prima bibliocabina”. L’annuncio arriva dalla pagina facebook assessore all’urbanistica e l’edilizia, Pina Incarnato, sul progetto per ridare vita alle vecchie cabine telefoniche della Tim, ormai in disuso. “L‘ex cabina SIP situata in Via Nicola Serra assumerà una nuova vita. Grazie a una collaborazione con #Nanosoft, che si occuperà gratuitamente del restyling, questa cabina si trasformerà in una biblioteca accessibile a tutti. Gli utenti avranno l’opportunità di depositare e scambiare libri, ma non solo: potranno anche ricaricare i propri dispositivi. L’intento è quello di preservare la memoria di un’epoca passata, mentre si promuovono pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche a beneficio della comunità. Utilizzando energia solare e avanzate tecnologie di accumulo, il progetto mira a ridurre l’impatto ambientale, sensibilizzando sulla rilevanza delle energie rinnovabili e sulla diminuzione delle emissioni di gas serra, il tutto accompagnato dalla possibilità di scambiare libri. Questo rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di una città moderna e sostenibile per il nostro territorio”.

- Pubblicità sky-