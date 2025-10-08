Nuova rissa in pieno centro a Cosenza: botte in un bar, un ferito trasportato in ospedale

- Advertisement -

COSENZA – Non si placa la tensione a Cosenza. Dopo la violenta rissa avvenuta ieri pomeriggio su viale Parco, un nuovo episodio di violenza ha scosso il centro cittadino questa sera. Teatro dei fatti, piazza Loreto, dove all’interno di un bar sarebbe scoppiata una furibonda lite tra due persone, presumibilmente scaturita dai fumi dell’alcol.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Uno dei coinvolti, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata per le cure del caso. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’accaduto.