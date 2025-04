Nuova centrale di sterilizzazione all’Annunziata. Ciacco: “Qualità e sicurezza sanitaria più alta”

- Advertisement -

COSENZA – “Nei mesi scorsi avevo rimarcato, più volte, lo stato deficitario in cui versava la vecchia centrale di sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. E allora, oggi, coerentemente, manifesto viva e compiaciuta soddisfazione per la realizzazione della nuova centrale, che domani sarà inaugurata”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale e presidente della commissione sanità di Palazzo dei bruzi, Giuseppe Ciacco.

“La centrale di sterilizzazione è uno dei punti cardine nella prevenzione correlata alle pratiche assistenziali. Il che certifica come la centrale sia un servizio nevralgico del sistema ospedaliero. Cosicché, avere a disposizione una centrale di sterilizzazione dotata di impiantistica ad alta tecnologia è certamente un fiore all’occhiello che innalza e fortifica la qualità e la sicurezza dell’offerta sanitaria dell’HUB regionale dell’Annunziata di Cosenza.

Infatti non v’è dubio che la presenza di una centrale di sterilizzazione a regola d’arte è una tappa fondamentale nel processo di riqualificazione della struttura ospedaliera. E, sotto questo profilo, rivendico con orgoglio l’opera di pungolo che, sulla specifica questione, ho declinato, coltivando la piena consapevolezza che l’incolumità dei pazienti e degli operatori sanitari è un bene fondamentale, che non può essere secondo a nessun altro interesse. “