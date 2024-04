Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco a Castrovillari. Presentato il progetto

COSENZA – E’ stata presentata a Cosenza, presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la nuova caserma di Castrovillari, alla presenza del prefetto, Vittoria Ciaramella e della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. L’attuale struttura nella città del Pollino è di proprietà della Provincia di Cosenza e risale agli anni 60, per cui come ha spiegato il comandante provinciale Giampiero Rizzo non è più sufficiente a garantire gli standard operativi. Una sede totalmente nuova che permetterà anche un congro risparmio economico rispetto ad un adeguamento di quella esistente con i più moderni requisiti. Nella nuova sede distaccata di Castrovillari opereranno 30 unità, con cinque mezzi ordinariamente operativi, due mezzi auto pompa serbatoio, un’autobotte e due moduli antincendio boschivi, oltre naturalmente ad un addestramento continuo degli uomini in modo da utilizzare i nuovi mezzi a disposizione dei Vigili del Fuoco.

- Pubblicità Sky-