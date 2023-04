«Non c’è possibilità di sviluppo senza legalità». A Cosenza il focus su ‘l’economia legale’

COSENZA – Legalità e sviluppo possono essere considerate due facce della stessa medaglia o, se preferite, uno conseguenza dell’altro. Sono due concetti che in apparenza possono sembrare estranei, ma in realtà sono più legati che mai al punto da essere conseguenziali. Laddove non governa la legge, del resto, facile che si verifichino distorsioni nel mercato e casi di concorrenza illecita.

Ne è convinto il Presidente regionale e vice Presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, che ha esposto il suo pensiero nel suo ultimo libro “L’economia legale, le proposte di soft intelligence”, che è stato presentato a Cosenza. Tesi condivise anche dai relatori, ovvero il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, ed il procuratore Marisa Manzini.

Il rapporto fra legalità e sviluppo, del resto, è un tema che, in questo periodo, è ancor di più di stringente attualità in considerazione dell’arrivo dei fondi legati al Pnrr. in casi come questi, infatti, i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sono considerati fisiologici.