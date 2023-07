Non c’è pace per Rende, Comune sciolto: il piano di urbanistica potrebbe essere ritirato

RENDE – Non c’è pace per Rende. Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune, su delibera del Ministero dell’Interno, il PSC (Piano Strutturale Comunale) potrebbe essere ritirato.

I tre commissari prefettizi lo avevano preventivamente bloccato, firmando una delibera, in quanto erano state rilevate ‘anomalie’ in seguito all’approvazione quando ancora alla guida vi era il sindaco facente funzioni, Marta Petrusewicz. In seguito all’approvazione del piano strutturale comunale era scoppiata la polemica della minoranza e il caso era finito in Prefettura a Cosenza.

Cosa è il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C. è uno strumento della pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Comune sul proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l’integrità fisica ed ambientale del territorio, nonché tracciare l’identità sociale, economica e culturale comunale.

Il P.S.C. non determina l’edificabilità dei suoli, ha il solo compito di dare indirizzi per la valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana ed ambientale e della sostenibilità delle scelte.