Noi Moderati Rende: Mara Carfagna al fianco di Ghionna per un centrodestra unito

RENDE – In vista delle prossime elezioni comunali di Rende, la lista “Noi Moderati” si presenta compatta e determinata al fianco del candidato sindaco Marco Ghionna. Un sostegno importante è arrivato ieri, presso l’Hotel Europa, dall’onorevole Mara Carfagna che, insieme al candidato Ghionna, alla struttura regionale e territoriale, ai candidati della lista, hanno illustrato le qualità della lista, del programma proposto e della coalizione.

Durante l’incontro pubblico, Mara Carfagna ha sottolineato la centralità di un programma articolato, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità: «C’è molta attenzione da parte nostra a queste, prossime ormai, Amministrative Rendesi» ha dichiarato Carfagna durante l’incontro che ha espresso il suo «sostegno convinto e determinato a una lista di grande qualità».

«Si tratta di un programma articolato, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità. Tra i temi principali emergono la difesa dell’ambiente, il contrasto alla criminalità, la sicurezza cittadina e il supporto alle fasce più deboli della popolazione. Un programma nato dalla capacità di ascolto dei cittadini, frutto dell’impegno costante dei candidati.

Carfagna «donne sapranno offrire un contributo significativo alla comunità»

La lista è guidata dall’avvocato Francesco Corina, personalità di spicco e figura rappresentativa di un gruppo giovane e dinamico, composto da professionisti competenti e appassionati del territorio. «Esprimo soddisfazione per la presenza femminile – ha affermato ancora Mara Carfagna – in una regione che ha già visto come protagonista femminile la compianta governatrice e amica Jole Santelli, sono convinta che anche in questa lista le donne rappresenteranno un valore aggiunto. La presenza femminile rappresenta un valore aggiunto e sono certa che anche in questa lista, le donne sapranno offrire un contributo significativo alla comunità».

«Siamo qui per sostenere una lista di qualità ma anche un candidato sindaco» ha dichiarato l’onorevole Carfagna – Marco Ghionna che è un professionista e saprà dare a Rende le risposte che la comunità si aspetta, in termini di difesa dell’ambiente, legalità, sicurezza e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. La sua leadership è vista come garanzia di un’amministrazione trasparente e orientata al bene comune».

All’evento erano presenti tutti i candidati della lista “Noi Moderati”, insieme a figure di rilievo come Franco Pichierri, coordinatore nazionale, Pino Galati, Commisario regionale, Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Cosenza e Fulvio Campanaro, coordinatore cittadino di Cosenza. Con questo forte sostegno, la lista “Noi Moderati” si pone come un punto di riferimento nel centrodestra a Rende, pronta ad affrontare con serietà e competenza le sfide future.