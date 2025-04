«Nicola Adamo assolto: l’ennesimo flop di un sistema accusatorio accanito e persecutorio»

- Advertisement -

COSENZA – “Salutiamo con orgogliosa soddisfazione l’assoluzione di Nicola Adamo nel processo Rinascita Scott”. A dirlo in una nota Francesco Alimena, Capogruppo PD Comune di Cosenza e Giuseppe Ciacco, Capogruppo PD Provincia di Cosenza.

“L’assoluzione è stata decretata “perché il fatto non sussiste”, cioè a dire con la formula liberatoria più ampia. Cosicché il Tribunale collegiale di Cosenza ha statuito che la condotta di Adamo e’ stata irreprensibilmente adamantina: per quanto ci riguarda si tratta di una verità oltre modo scontata! E, però, questo epilogo giudiziario certifica l’ennesimo flop di un sistema accusatorio che, qui in Calabria in più di una occasione, ha ostentato il suo cieco accanimento persecutorio, puntualmente, orientato in una unica direzione.

Tuttavia, la gioia dell’assoluzione si accompagna a una triste e malinconica constatazione: purtroppo non c’è risarcimento che possa ripagare la gogna giustizialista, della quale Nicola e’ rimasto vittima. Chi restituirà a Nicola Adamo e alla sua famiglia la serenità della loro vita?”