Nessun partecipante alla procedura per gestire il Castello Svevo. Deciso l’affidamento temporaneo

COSENZA – Alla fine il Comune, per evitare che il Castello Svevo su Colle Pancrazio restasse chiuso a turisti e cittadini e per continuare a garantire l’apertura, la custodia e la manutenzione ordinaria, ha deciso per un nuovo affidamento temporaneo (fino al 31 dicembre 2023) del bene alla “Svevo Srl”, che ha garantito negli ultimi anni l’apertura al pubblico con la gestione dei servizi di valorizzazione del Castello e la manutenzione del bene storico della città. Questo perché la procedura per l’affidamento della sua gestione, pubblicata dal Comune e che prevedeva una durata della concessione di 6 anni, è andata deserta, visto che non ha avuto partecipanti. Questo ha comportato per il Comune l‘inevitabile revisione della stessa procedura e una nuova riproposizione nella speranza che si trovi un nuovo soggetto.

Un bene, quello situato sul colle Pancrazio, di proprietà del Comune che però ha deciso da tempo di affidarlo ad operatori privati per la sua gestione. La convenzione relativa alla precedente gestione con la “Svevo Srl” per l’utilizzo di spazi posti al piano terra e primo piano (partita a giugno 2015) era scaduta ma è stata prorogata una prima volta fino al 31 luglio ed adesso fino al 31 dicembre 2023.

Con determina dirigenziale, dunque, il Comune ha deciso di “affidare, per la gestione del Castello Svevo della città di Cosenza, in continuità e in conformità con la convenzione e la proroga concessa alla ditta Castello Svevo srl, agli stessi patti e condizioni dettate dal rapporto già formalizzato tra le parti”. Ancora, “di precisare che la durata della concessione del bene parte dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla data del 31 dicembre 2023” e di “precisare che “il bene resta chiuso per il periodo 12-18 agosto e che per la mensilità di agosto non è dovuto canone“.