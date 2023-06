Nella casa circondariale di Cosenza ‘La partita con mamma e papà’

COSENZA – E’ in programma per giovedì 15 giugno dalle ore 9.30, presso l’istituto penitenziario di Cosenza intitolato a Sergio Cosmai, la manifestazione che vedrà coinvolti alcuni detenuti e i loro figli, che saranno impegnati in una partita a calcio. La direzione della casa circondariale infatti, ha aderito alla campagna europea di sensibilizzazione “Non un mio crimine ma una mia condanna”, in Italia “Carceri aperte“, nell’ambito della quale si svolgerà “La partita con mamma e papà“, promossa dall’associazione ‘Bambini senza sbarre Onlus’.

La partita tra genitori detenuti e figli si giocherà alla presenza di altri familiari ed ha come obiettivo, sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i bambini. Inoltre la campagna, intende portare in primo piano il tema dei pregiudizi di cui spesso sono vittime i bambini che hanno il papà o la mamma in carcere. Una manifestazione che certamente sarà utile a migliorare il sentimento di emarginazione che spesso vivono i figli dei detenuti.