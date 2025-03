Nel tribunale di Cosenza sportelli di prossimità per servizi gratuiti ai cittadini di quattro Comuni

- Advertisement -

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza ha annunciato l’apertura degli Uffici di prossimità nei Comuni di Acri, Paterno Calabro, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano, lunedì 31 marzo 2025 alle ore 11, presso la Biblioteca “Arnoni” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Gli Sportelli di prossimità sono punti di contatto degli uffici giudiziari, dislocati sul territorio, dove i cittadini possono ricevere gratuitamente da personale qualificato informazioni e chiarimenti su specifiche materie di competenza del giudice tutelare (che ha funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci di intendere, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali). In questi uffici, inoltre, possono essere consegnate le richieste di nomina di un amministratore di sostegno, ai fini di una successiva trasmissione alla cancelleria del tribunale competente.

Completate procedure ed adempimenti necessari all’avvio del servizio, gli Sportelli UdP rappresenteranno la concreta occasione per avvicinare gli uffici giudiziari del tribunale di Cosenza ai cittadini, offrendo loro servizi gratuiti e supporto per le pratiche di volontaria giurisdizione.

L’appuntamento inaugurale, in programma lunedì 31 marzo, si aprirà con i saluti istituzionali di Antonio Giovanni Provazza, giudice del Tribunale di Cosenza, di Francesco Venneri, direttore dell’U.O.A. “Coordinamento dei Programmi, dei Progetti Strategici e della Capacità Istituzionale, Comunicazione, Ufficio Statistico”, Dipartimento Programmazione Unitaria, Regione Calabria, di Alessandro Zanfino, amministratore delegato di Fincalabra SpA e di Claudio De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza.

Sono previsti gli interventi dei Sindaci dei quattro comuni, Pino Capalbo, Lucia Papaianni, Rosaria Succurro e Virginia Mariotti, di Daniele D’Alessandro, vicedirettore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical e di Paola Bianchi, responsabile Asset Servizi alla PA ed alle imprese di Fincalabra Spa. Ad introdurre e moderare l’evento, Amelia Misuraca, funzionario giudiziario responsabile della volontaria giurisdizione e referente UdP per il tribunale di Cosenza.