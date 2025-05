Nel regno delle api. A Montalto Uffugo una passeggiata letteraria tra natura, poesia e miele

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Erranze letterarie e Arena Mieli presentano la “Passeggiata delle api” che si terrà domani, domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30, con ritrovo presso la sede di Arena Mieli in Via Ragusa 39 a Montalto Uffugo. Un’occasione unica per immergersi nella meraviglia del mondo apiario, accompagnati da parole, sapori e natura. Una speciale passeggiata letteraria dedicata alle api, custodi silenziose della biodiversità e protagoniste di un ecosistema tanto delicato quanto affascinante.

Andrea Arena, di Arena Mieli, accoglierà i partecipanti a colazione, con lauta degustazione a base di miele, per poi farci scoprire e guidarci nel regno delle api e della sua regina. Le voci poetiche dell’evento, Antonietta Cozza e Veronica Longo Ferriolo, accompagneranno in un viaggio tra parole e paesaggi, con letture, curiosità e riflessioni su questi preziosi insetti che svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema terrestre, contribuendo alla protezione della biodiversità, dalla quale dipendiamo anche noi esseri umani.

Secondo uno studio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), più del 75% delle colture alimentari del mondo dipende dalle api per la loro impollinazione. Si stima che le api contribuiscano alla sopravvivenza di oltre l’80% delle specie vegetali presenti sulla Terra, garantendo la biodiversità, fondamentale per l’alimentazione della popolazione di tutto il mondo.

Nel regno delle api, il programma della giornata:

Ore 9.30 – Ritrovo presso Arena Mieli: colazione e ricca degustazione di mieli, accompagnata da un’introduzione alla produzione apiaria e all’affascinante mondo

dell’apicoltura

Ore 10.30 – Trasferimento in auto e inizio della passeggiata letteraria lungo il “sentiero delle arnie”.

Ore 11.30 – Visita guidata agli alveari con sosta e osservazione ravvicinata del lavoro delle api (prevista attrezzatura protettiva per tutti i partecipanti).

Ore 12.30 – Rientro alle auto e conclusione dell’esperienza.

Indicazioni per l’abbigliamento:

• Scarpe da trekking e calzettoni lunghi

• Pantaloni lunghi (larghi o jeans)

• Maglia a manica lunga

Nota importante e Prenotazione obbligatoria: la partecipazione non è consentita ai soggetti allergici alle punture di insetti e la prenotazione è obbligatoria. Per info e iscrizioni: erranzeletterarie@gmail.com oppure via DM sui canali social.