‘Ndrangheta cosentina: la Francia dispone l’estradizione di Edgardo Greco

COSENZA – Via libera delle autorità francesi all’estradizione in Italia di Edgardo Greco, condannato per duplice omicidio. La decisione della Corte d’appello di Lione per l’ex ‘ndranghetista cosentino di 64 anni, finito in manette il 2 febbraio dello scorso anno in Francia, a Saint-Étienne, dove risiedeva stabilmente e svolgeva l’attività di pizzaiolo, considerato ‘pericoloso’ dall’Interpool.

L’avvocato di Greco, David Metaxas intende ora ricorrere alla Corte Suprema francese, sospendendo così la procedura di estradizione. Il legale ha sottolineato «Se va in Italia, è legalmente e fisicamente morto. Imprigionato lì, non ne uscirà vivo». «Il nostro obiettivo – prosegue Metaxas – è che sia nuovamente processato in Francia».