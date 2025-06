Nazione Futura Cosenza: “Ravviviamo il Gran Caffè Renzelli, centro culturale della città”

- Advertisement -

COSENZA – Il Think Tank dei conservatori cosentini, da tempo attivo nel centro storico di Cosenza, vorrebbe proporre di ravvivare il Gran Caffè Renzelli, centro culturale della città.

“Come Think Tank dei conservatori crediamo fermamente che il centro storico di Cosenza debba essere il cuore culturale pulsante della città”, dichiara in una nota stampa Nazione Futura Cosenza. “Dispone di sedi straordinarie come la Biblioteca nazionale, l’accademia cosentina e la Galleria. Nazione Futura Cosenza vorrebbe che si valorizzasse anche il Gran Caffè Renzelli. Da sempre cuore culturale pulsante della città. Potremmo anche organizzare alcuni nostri incontri nello storico caffè cosentino, luogo ideale di storia e di cultura tanto caro a noi conservatori. Come abbiamo avuto modo di annunciare ci teniamo a svolgere le nostre iniziative nel centro storico di Cosenza perché ci identifichiamo con la sua bellezza”.