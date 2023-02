Naufragio in Calabria, il sindaco Caruso: «fermare questa strage di innocenti»

COSEENZA – “Bisogna fermare questa vera e propria strage di innocenti che assume ogni giorno di più i connotati di una autentica mattanza“. Lo ha affermato il sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha commentato il tragico naufragio del barcone di migranti verificatosi questa mattina a largo delle coste crotonesi. “Non ci sono parole per definire quanto accaduto in mare e sul litorale di Steccato di Cutro – ha detto Franz Caruso – E’ un dolore inenarrabile quello che ci pervade, accresciuto dal numero delle vittime e dalla presenza, tra queste, di molti bambini, anche un neonato, e altrettante donne.

Quel che si è verificato è inaccettabile per ogni Stato e comunità civile che hanno il dovere di intervenire con provvedimenti seri e cogenti in grado di mettere fine ad ogni disegno o forma di speculazione da parte di autentici criminali che giocano con la vita altrui, bene insopprimibile che per costoro vale meno di niente. La comunità internazionale- ha concluso Franz Caruso – ha l’obbligo di adottare le giuste contromisure. E’ inaccettabile, infatti, dover continuare a contare i morti senza apprestare un energico piano di interventi che, oggi più che mai, diventa sempre più urgente ed ineludibile”.