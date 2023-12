Natale solidale, Caruso consegnerà in Piazza dei Bruzi doni ai bimbi meno fortunati

COSENZA – Natale all’insegna della solidarietà per l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso con un’attenzione particolare per i bambini meno fortunati della città. E’ soprattutto a loro che è riservata la manifestazione in programma mercoledì 20 dicembre in Piazza dei Bruzi, con inizio alle ore 10,00.

Il Sindaco Franz Caruso, grazie alla collaborazione di Ca.Re, consociata del gruppo Prenatal, e dell’azienda Toys Center, consegnerà dei giocattoli ai bambini meno fortunati della città. La mattinata sarà allietata dall’allestimento, sempre in Piazza dei Bruzi, del Villaggio di Babbo Natale, con attività di animazione che coinvolgeranno certamente i bambini e le loro famiglie. Nel pomeriggio i giocattoli saranno caricati sul trenino turistico, che staziona abitualmente in Piazza dei Bruzi, con destinazione i reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale dell’Annunziata dove proseguirà, sempre da parte del Sindaco Franz Caruso, la consegna dei doni, a partire dalle ore 16,00.

“Anche quest’anno – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – abbiamo avvertito il bisogno, come istituzione, di dedicare una giornata simbolica ai bambini meno fortunati della nostra città che non hanno la possibilità di vivere appieno la magia del Natale. A loro vogliamo dedicare un sorriso speciale e regalare un particolare momento di felicità e serenità, consapevoli delle difficoltà nelle quali, spesso, si dibattono le famiglie cui appartengono ed alle quali vorremmo dedicare sempre maggiore attenzione. Nello stesso tempo, con l’iniziativa che abbiamo programmato per il pomeriggio, nei reparti di Pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale dell’Annunziata – ha aggiunto Franz Caruso – vogliamo manifestare tutta la nostra vicinanza ai piccoli pazienti che anche nel periodo natalizio sono costretti a restare nei luoghi di degenza. Renderli partecipi di un momento di festa, grazie alla sensibilità delle aziende che hanno fornito i doni, significa poter rendere meno gravosa la loro permanenza nei luoghi di cura, prima di poter fare presto ritorno a casa”.