Nasce dal centro storico la candidatura di Cosenza a Capitale della Cultura 2026

COSENZA – Il progetto della candidatura della città di Cosenza a Capitale della Cultura 2026, com’ è stato sottolineato nella conferenza stampa di presentazione del dossier, è fondato sui cantieri avviati nella parte storica della città che fanno parte di Agenda Urbana e del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Mentre, per quanto riguarda il dossier, esso è stato suddiviso in sette grandi momenti storici, per quanti sono i sette colli su cui sorge tra l’altro la città di Cosenza. Questi sette simboli, stiamo parlando naturalmente dei sette colli, ritornano poi nella programmazione culturale 2026. Un simbolismo che aiuta a leggere Cosenza, i suoi colli, la sua storia, ma soprattutto la produzione culturale che sarà prodotta dal 2026 in poi.

