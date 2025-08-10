Nasce a Cosenza lo “sportello di educazione finanziaria”: opportunità per lavoratori, giovani e pensionati

- Advertisement -

COSENZA – Michele Sapia, segretario generale UST CISL Cosenza e Ilaria Chiappetta presidente provinciale di ADICONSUM, in collaborazione con la First Cisl Territoriale (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario) hanno annunciato l’avvio del progetto “Sportello di Educazione Finanziaria – “Cosenza dice Si al Futuro”. Un’’iniziativa rivolta alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più vulnerabili, per fornire strumenti pratici, conoscenze di base e supporto nella gestione consapevole del denaro.

Lo sportello

Sarà attivo presso la sede provinciale della CISL di Cosenza in Via Caloprese n. 23, con la prospettiva di una futura estensione territoriale su altre sedi periferiche. Il progetto prevede una prima fase con incontri di gruppo introduttivi, cui seguiranno colloqui individuali per affrontare casi e bisogni specifici. L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria di base, aiutando le persone a comprendere concetti fondamentali come risparmio, tassi d’interesse, mutui, debito e gestione del bilancio personale. Al tempo stesso, si propone di prevenire fenomeni come l’indebitamento compulsivo e l’uso inconsapevole del denaro, che possono compromettere il benessere personale e familiare.

Altro obiettivo chiave è quello di guidare i partecipanti verso scelte economiche più consapevoli, imparando a utilizzare in modo corretto strumenti finanziari come carte, prestiti e conti correnti. In un’epoca in cui le truffe online sono sempre più diffuse, lo sportello si propone anche come punto di riferimento per l’educazione digitale, fornendo consigli utili sull’uso sicuro dell’home banking, sul riconoscimento delle frodi e sulla protezione dei dati personali.

Tra gli argomenti trattati figurano: il significato e il valore del denaro, l’importanza del risparmio, la gestione di entrate e uscite, il funzionamento di banche, carte e conti correnti, i meccanismi dei prestiti e dei mutui, la sicurezza digitale e persino un primo orientamento su imprenditorialità e micro-investimenti per chi desidera mettersi in gioco.

“Questo sportello, sostengono i sindacalisti Michele Sapia e Ilaria Chiappetta, nasce per offrire strumenti concreti in un contesto economico e digitale sempre più complesso. È un passo importante per offrire un servizio alle persone e rafforzare la coesione sociale attraverso la conoscenza”, dichiarano i promotori UST CISL Cosenza e ADICONSUM Cosenza.

Per ulteriori informazioni e per partecipare agli incontri introduttivi, è possibile rivolgersi presso gli uffici della sede provinciale CISL di Cosenza, consultare i canali ufficiali, contattarci anche su su whatsapp ai seguenti numeri: 0984 22126 – 320 3395249.