HomeArea Urbana

Nasce a Cosenza lo “sportello di educazione finanziaria”: opportunità per lavoratori, giovani e pensionati

Un'’iniziativa rivolta alla comunità per fornire strumenti pratici, conoscenze di base e supporto nella gestione consapevole del denaro

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Michele Sapia, segretario generale UST CISL Cosenza e Ilaria Chiappetta presidente provinciale di ADICONSUM, in collaborazione con la First Cisl Territoriale (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario) hanno annunciato l’avvio del progetto “Sportello di Educazione Finanziaria – “Cosenza dice Si al Futuro”. Un’’iniziativa rivolta alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più vulnerabili, per fornire strumenti pratici, conoscenze di base e supporto nella gestione consapevole del denaro.

Lo sportello

Sarà attivo presso la sede provinciale della CISL di Cosenza in Via Caloprese n. 23, con la prospettiva di una futura estensione territoriale su altre sedi periferiche. Il progetto prevede una prima fase con incontri di gruppo introduttivi, cui seguiranno colloqui individuali per affrontare casi e bisogni specifici. L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria di base, aiutando le persone a comprendere concetti fondamentali come risparmio, tassi d’interesse, mutui, debito e gestione del bilancio personale. Al tempo stesso, si propone di prevenire fenomeni come l’indebitamento compulsivo e l’uso inconsapevole del denaro, che possono compromettere il benessere personale e familiare.

Altro obiettivo chiave è quello di guidare i partecipanti verso scelte economiche più consapevoli, imparando a utilizzare in modo corretto strumenti finanziari come carte, prestiti e conti correnti. In un’epoca in cui le truffe online sono sempre più diffuse, lo sportello si propone anche come punto di riferimento per l’educazione digitale, fornendo consigli utili sull’uso sicuro dell’home banking, sul riconoscimento delle frodi e sulla protezione dei dati personali.

Tra gli argomenti trattati figurano: il significato e il valore del denaro, l’importanza del risparmio, la gestione di entrate e uscite, il funzionamento di banche, carte e conti correnti, i meccanismi dei prestiti e dei mutui, la sicurezza digitale e persino un primo orientamento su imprenditorialità e micro-investimenti per chi desidera mettersi in gioco.

“Questo sportello, sostengono i sindacalisti Michele Sapia e Ilaria Chiappetta, nasce per offrire strumenti concreti in un contesto economico e digitale sempre più complesso. È un passo importante per offrire un servizio alle persone e rafforzare la coesione sociale attraverso la conoscenza”, dichiarano i promotori UST CISL Cosenza e ADICONSUM Cosenza.

Per ulteriori informazioni e per partecipare agli incontri introduttivi, è possibile rivolgersi presso gli uffici della sede provinciale CISL di Cosenza, consultare i canali ufficiali, contattarci anche su su whatsapp ai seguenti numeri: 0984 22126 – 320 3395249.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Uva vino vigneto bicchiere vino

Il vigneto Calabria brinda a una vendemmia promettente e di qualità: Coldiretti “+10/15% di...

Calabria
COSENZA - Vigneto Calabria: quali sono le previsioni vendemmiali in Calabria? C’è ottimismo e la vendemmia 2025 si annuncia promettente. La produzione vinicola regionale...
soccorso alpino gdf generico

San Donato di Ninea: escursionisti in difficoltà sul Cozzo del Pellegrino, avviate le operazioni...

Provincia
SAN DONATO DI NINEA (CS) – Intervento congiunto di soccorso in montagna nel pomeriggio di oggi per due escursionisti rimasti bloccati nell’area di Cozzo...

All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per l’infanzia

Università
RENDE - Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze...

Botulismo, dai laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità confermato il focolaio

Area Urbana
COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ufficialmente la diagnosi di botulismo per i primi tre pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza, attraverso...

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici e i produttori

Tirreno
PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36933Area Urbana22213Provincia19717Italia7980Sport3836Tirreno2847Università1445
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

soccorso alpino gdf generico
Provincia

San Donato di Ninea: escursionisti in difficoltà sul Cozzo del Pellegrino,...

SAN DONATO DI NINEA (CS) – Intervento congiunto di soccorso in montagna nel pomeriggio di oggi per due escursionisti rimasti bloccati nell’area di Cozzo...
Area Urbana

Botulismo, dai laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità confermato il focolaio

COSENZA – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ufficialmente la diagnosi di botulismo per i primi tre pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza, attraverso...
Tirreno

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici...

PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...
comunità marocchina cosenza autostazione cop
Area Urbana

La comunità marocchina ripulisce l’autostazione di Cosenza: “Un gesto per la...

COSENZA - Un gesto concreto di cittadinanza attiva e amore per la città. Questa mattina, sotto il sole di una calda domenica d'agosto, alcuni...
carabinieri 112
Ionio

Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello....

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti al McDrive del centro commerciale di Corigliano. Una rissa, secondo...
crollo muro san biagio corigliano rossano
Ionio

Rossano, crolla muro di sostegno nel quartiere San Biagio «privati inottemperanti....

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il crollo sarebbe stato causato da perturbazioni atmosferiche nell'ambito di un'allerta di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, ed...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA