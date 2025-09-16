HomeArea Urbana

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a Tale e Quale Show

Dopo aver conquistato il pubblico in trasmissioni di grande successo come Ciao Darwin, Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, Tu Sì Que Vales, Noemi torna ancora una volta protagonista sul piccolo schermo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta notare sui più importanti palcoscenici televisivi italiani. Dopo aver conquistato il pubblico in trasmissioni di grande successo come Ciao Darwin, Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, Tu Sì Que Vales e aver collaborato con il gruppo Armani e in videoclip musicali de I Desideri, Naomi torna ancora una volta protagonista sul piccolo schermo.

La danzatrice è stata infatti riconfermata per la seconda stagione consecutiva a Tale e Quale Show, il popolare programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai 1. Lo show, che unisce musica, spettacolo e trasformismo, ripartirà il prossimo 26 settembre 2025 e vedrà la ballerina cosentina esibirsi nelle coreografie firmate da Fabrizio Mainini, uno dei coreografi più apprezzati del panorama televisivo italiano.

La conferma a Tale e Quale Show rappresenta un ulteriore traguardo per Naomi Mele, ormai presenza consolidata nel mondo della danza televisiva nazionale, capace di distinguersi per talento, professionalità ed energia scenica.

Per la giovane artista calabrese, questa nuova esperienza su Rai 1 è non solo un riconoscimento al percorso intrapreso negli anni, ma anche una vetrina prestigiosa che ne conferma il crescente ruolo nel panorama dello spettacolo italiano.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cani-randagi-cosenza

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3 ospedali veterinari, uno...

Area Urbana
CATANZARO –"Governare il randagismo, in questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un fenomeno...
omicidio-vicenza_coniugi

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Provincia
VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...
Paola Treni stazione frecciarossa

Intercity in ritardo cronico e Alta velocità a passo lento. La Salerno-Reggio Calabria tra...

Calabria
COSENZA - L’alta velocità ferroviaria italiana mostra crepe significative sulla puntualità dei convogli. E tra le tratte più critiche spicca la Salerno‑Reggio Calabria, etichettata...

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

Area Urbana
RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso attacca Occhiuto

Area Urbana
COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37359Area Urbana22466Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

cani-randagi-cosenza
Area Urbana

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3...

CATANZARO –"Governare il randagismo, in questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un fenomeno...
omicidio-vicenza_coniugi
Provincia

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino...

VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...
Area Urbana

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto
Area Urbana

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso...

COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Cosenza-Castrizio
Area Urbana

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
carabinieri
Provincia

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni...

CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA