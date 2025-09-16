Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a Tale e Quale Show

- Advertisement -

COSENZA – Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta notare sui più importanti palcoscenici televisivi italiani. Dopo aver conquistato il pubblico in trasmissioni di grande successo come Ciao Darwin, Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, Tu Sì Que Vales e aver collaborato con il gruppo Armani e in videoclip musicali de I Desideri, Naomi torna ancora una volta protagonista sul piccolo schermo.

La danzatrice è stata infatti riconfermata per la seconda stagione consecutiva a Tale e Quale Show, il popolare programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai 1. Lo show, che unisce musica, spettacolo e trasformismo, ripartirà il prossimo 26 settembre 2025 e vedrà la ballerina cosentina esibirsi nelle coreografie firmate da Fabrizio Mainini, uno dei coreografi più apprezzati del panorama televisivo italiano.

La conferma a Tale e Quale Show rappresenta un ulteriore traguardo per Naomi Mele, ormai presenza consolidata nel mondo della danza televisiva nazionale, capace di distinguersi per talento, professionalità ed energia scenica.

Per la giovane artista calabrese, questa nuova esperienza su Rai 1 è non solo un riconoscimento al percorso intrapreso negli anni, ma anche una vetrina prestigiosa che ne conferma il crescente ruolo nel panorama dello spettacolo italiano.