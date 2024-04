Musica: a Cosenza jam session con Barry Taylor degli AC/DC

COSENZA – La consueta Jam del giovedì si apre questa settimana con Barry Taylor (ex roadie degli AC/DC). Dopo la presentazione del suo libro “Sex, God, and Rock ‘n’ Roll” avvenuta lo scorso febbraio, l’associazione Jammin’ Culture che si occupa dell’organizzazione dell’evento settimanale della jam presso il BAK&Bros ripropone a Cosenza, Barry Taylor, storico road manager degli AC/DC dai tempi di Bon Scott; un uomo che ha calcato tutti i palchi del celebre tour di “Highway to Hell”.

L’evento, sarà ospitato domani, giovedì 4 aprile al BaK & Bros in Via del Tembien a Cosenza, a partire dalle 22:00. Il rocker aprirà la serata suonando la chitarra e cantando, accompagnato da Mario Lo Polito alla batteria e Valerio Pagliaro al basso, per poi lasciare spazio a tutti i musicisti presenti che potranno alternarsi sul palco, e magari suonare anche con lui, proprio come prevede una vera jam session.

Un evento imperdibile per gli amanti di tutti i generi musicali, vista l’importanza che il roadie ha avuto per la scalata al successo della famosissima band australiana ed altri nomi del rock anni ’80.