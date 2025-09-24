HomeArea Urbana

Guglielmo Gualtieri, morto a 40 anni durante un intervento a Cosenza: 5 medici indagati

Guglielmo Gualtieri è deceduto venerdì scorso in una clinica privata cosentina durante un intervento di colecisti. "I familiari chiedono giustizia", dichiarano i legali Paolella e Mesiano

COSENZA – Cinque sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Cosenza nell’ambito delle indagini sulla morte di Guglielmo Gualtieri, il 40enne deceduto venerdì scorso durante un intervento per l’asportazione della colecisti in una clinica privata cosentina. La Procura, oggi, affiderà l’incarico per l’accertamento autoptico sul corpo della vittima a tre medici legali, Berardo Silvio Cavalcanti, Vannio Vercillo e Bruno Amantea che si svolgerà tra poco, a partire dalle 17.30.

I familiari di Guglielmo Gualtieri – che si sono affidati allo studio Giesse risarcimento della sede di Lamezia Terme, che ha reso noto la notizia – hanno a loro volta nominato diversi professionisti tra i quali legali e medici legali che li assisteranno sia durante l’accertamento autoptico, sia nel procedimento penale.

“I familiari chiedono a gran voce verità e giustizia – sottolineano Mary Paolella e Domenico Mesiano, consulenti di Giesse -. Faremo di tutto per stare al loro fianco in questo momento così tragico. Qualsiasi ipotesi, in questo momento, è prematura ma riponiamo la massima fiducia nel lavoro certosino che sta svolgendo la magistratura”.

L’uomo è deceduto in una clinica di Cosenza poco prima di sottoporsi a un intervento di colecistectomia. Secondo quanto emerso, avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio. La famiglia, sconvolta dall’accaduto, aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sulla dinamica ed accertate eventuali responsabilità.

