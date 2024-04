Municipia amplia gli orari di apertura degli sportelli. Caruso “ora accresca tutti gli standard qualitativi”

COSENZA – Ci siamo occupati più volte (anche stamattina) dei problemi di Municipia, con il problema non solo delle “cartelle pazze” con i tributi non dovuti perchè già versati, ma soprattutto dei cosentini esasperati dai disservizi e nelle difficoltà di accesso agli uffici dell’Ente di riscossione (impossibile anche solo telefonare). Soprattutto per gli anziani era diventato quasi impossibile anche solo chiedere informazioni sulla posizione contributiva. Maggioranza e opposizione, per una volta, hanno remato dalla stessa parte, chiedendo maggior efficienza all’Ente, bacchettato anche dal Sindaco che nelle scorse settimane, dopo l’invito pubblico, fermo e deciso, indirizzato a Municipia S.P.A. a portare a soluzione in breve tempo una serie di criticità che impediscono di fatto un’interlocuzione costante ed esaustiva con l’utenza, a cui è seguita anche una lettera ai vertici della stessa azienda.

Lo stesso Franz Caruso ha dato notizia oggi che “sono stati ampliati gli orari di apertura dello Sportello Contribuenti di Municipia S.P.A, prevedendo anche il ricevimento libero fino ad un massimo di 40 persone per alcune mattine e pomeriggi. È questo un primo passo a favore dei cittadini/utenti, a cui ovviamente dovranno seguirne altri. Il rapporto con l’utenza – conclude Franz Caruso – deve essere molto migliorato, superando i disservizi che rendono difficoltosa anche la semplice richiesta di informazioni ed eliminando ogni tipo di criticità attualmente presente. Complessivamente mi aspetto che siano sensibilmente accresciuti gli standard qualitativi, realizzando maggiori livelli di efficienza, efficacia e trasparenza”.

Il nuovo orario di ricevimento del Pubblico di Municipia S.P.A.:

– Lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30: si riceve solo su appuntamento al N. Verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086

– Martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30: la mattina ricevimento libero fino ad un massimo di 40 persone e nel pomeriggio solo consulenti su appuntamento al N. Verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086;

– Mercoledì – Chiuso

– Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 solo su appuntamento al N. Verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086;

Venerdì dalle 14.30 alle 17.00 ricevimento libero per massimo 40 persone