Movimento RendeSì: «scongiurare la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine»

RENDE – “A fronte dei principi di legalità, e a tutela della sicurezza pubblica sin dalla nascita del nostro movimento, condividiamo pubblicamente la preoccupazione per la paventata chiusura dei Reparti Prevenzione Crimine calabresi”. E’ quanto dichiara il movimento politico culturale RendeSì. “In nome della razionalizzazione, principio economico interpretato ad uso e consumo dei pubblici decisori, riteniamo, ed i fatti quotidiani purtroppo lo confermano, che non si debbano chiudere i presidi di sicurezza, e questo fa il paio con quanto continua a verificarsi nel settore della pubblica sanità, ma questa è tutt’altra partita, in dispregio ai valori fondamentali della Costituzione”.

“A Rende poi, dove di recente è stata sciolta l’amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose, dove insistono il campus universitario più grande d’Italia e l’area industriale più grande della Calabria, dove risiedono i maggiori interessi economici, attuali e potenziali per nuovi investimenti pubblici e privati, con tassi di penetrazione della criminalità tra i più alti a livello nazionale”.

Il Reparto istituito a Rende solo nel 2018 in una sede concessa dall’ANAS a titolo gratuito rappresenta uno dei tre centri presenti in Calabria con la finalità di presidiare la più vasta provincia calabrese.

“Il territorio cosentino – conclude il movimento – dai dati annuali sulla pubblica sicurezza, occupa i primi posti nei reati di mafia, atti di violenza, intimidazioni, usura e tangenti, furti, e quello rendese in particolare, perché centro economico e sociale dell’area urbana, si distingue per la pervasività dell’area grigia in tutti i settori della vita pubblica, istituzioni comprese. Ci uniamo, pertanto, all’appello rivolto dai Sindacati di categoria e dalle stesse Forze di Polizia ai nostri governanti affinché venga scongiurata la chiusura di questi importantissimi presidi di sicurezza per i cittadini dell’intera provincia cosentina”.