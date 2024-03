Morto il boss Ettore Lanzino, a Cosenza i funerali: all’alba e in forma privata

COSENZA – Saranno celebrati alle prime ore del giorno e in forma ristretta i funerali di Ettore Lanzino, morto ieri all’età di 69 anni nel carcere di Parma dov’era detenuto in regime di 41 bis e dove si trovava detenuto in quanto la struttura era adatta a fornire le cure per le sue patologie cardiache delle quali soffriva da tempo. La decisione è stata adottata dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Lanzino, catturato in un residence di Rende nel 2012, e inserito nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi, era detenuto per scontare una condanna definitiva all’ergastolo per tre omicidi avvenuti nel Cosentino tra il 1999 e il 2001.

