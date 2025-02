Morte Francesco Occhiuto, il cordoglio delle sorelle Meloni. Arianna annulla evento a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – “Ci stringiamo attorno alla famiglia Occhiuto. C’è stata una brutta tragedia e abbiamo deciso convintamente di annullare questo evento e penso che non ci siano altre parole da aggiungere. Non so se incontrerò la famiglia Occhiuto perché credo che sia un momento talmente drammatico e privato che non credo abbiano voglia di vedere nessuno. Almeno per me sarebbe così e credo che rispetterò la volontà della famiglia”. Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, oggi a Cosenza per partecipare a un’iniziativa del partito poi annullata per la morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto.

Meloni: “La più sentita vicinanza a tutta la famiglia Occhiuto”

“Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari”. Lo scrive sui social la presidente del consiglio Giorgia Meloni.