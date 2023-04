Morte Eugenio Bisogni, La Base: «il giorno dopo l’Asp di Cosenza dispone l’acquisto di 60 barelle»

COSENZA – “Per Eugenio e per altri gravi accadimenti nella sanità pubblica, l’Asp di Cosenza e la Regione Calabria, dimostrano ancora una volta che la volontà politica predominante è quella che ci vuole così; senza servizi, senza diritti, e chi ce la fa può dirottare i propri risparmi sulla sanità privata”. E’ quanto scrivono i movimenti cosentini La Base e Fem.In. che riportano anche la risposta dell’Asp di Cosenza in merito “alla morte più che sospetta di un giovane cittadino” ovvero “con il silenzio e immediati giochi politici, mostrando la colpevolezza e il disinteresse verso la vita e la salute dei cittadini e delle cittadine”.

Le barelle acquistate dopo la morte di Bisogni

“Di fatto – scrivono – all’indomani della morte di Eugenio Bisogni, il commissario dell’Asp ha firmato delle delibere tampone che sanno di deresponsabilizzazione e ipocrisia. Parliamo delle deliberazioni n°122 e n°562. La prima, predispone l’acquisto urgente di 60 barelle da redistribuire nei presidi territoriali, come se il problema e la morte di un giovane fossero imputabili davvero a questo e non, banalmente, al fatto che quel territorio aspetti la costruzione di un ospedale da ben diciotto anni, come per il Grande Ospedale della Sibaritide”. La seconda delibera invece “predispone lavori di manutenzione straordinaria presso lo spoke di Corigliano Rossano. Ci domandiamo se ci si sia resi conto che quel presidio costituisca un ordinario pericolo per le sue condizioni attuali, o se i vertici intendano solo sistemare le proprie posizioni? Mentre si appongono firme farlocche sulla vita di migliaia di calabresi, noi continuiamo a denunciare e a pretendere rispetto e dignità per la salute e la vita di tutte e tutti”.

Per questi motivi è stata promossa una mobilitazione per giovedì prossimo 6 aprile alle ore 16 davanti la sede dell’Asp di Cosenza, in via Alimena.