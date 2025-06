Montalto Uffugo, attive le 32 telecamere su tutto il territorio: sicurezza urbana e dei cittadini

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Era una delle promesse fatte in campagna elettorale dal sindaco Biagio Faragalli. L’attivazione, a Montalto Uffugo, del servizio di telesorveglianza, grazie all’installazione di 32 telecamere posizionate nei punti strategici di tutto il territorio comunale, per la sicurezza urbana, quella dei cittadini e dei suoi residenti, diventata nel corso del tempo una priorità.

In funzione da questa mattina, come aveva spiegato lo stesso Sindaco in un video di due giorni fa, le telecamere professionali si occuperanno della videosorveglianza delle aree pubbliche. Alcune sono dotate di analisi video e lettura delle targhe e tutte sono collegate a una centrale operativa.

L’occhio delle telecamere su tutto il territorio di Montalto Uffugo

L’intervento nel Comune di Montalto Uffugo, finanziato con un importo complessivo di 150.000 euro, mirava proprio a migliorare la sicurezza e il controllo del territorio. L’occhio digitale delle videocamere sarà puntato su diverse zone come Montalto centro, Pianette, Taverna, Montalto Scalo, Coretto e Settimo: 13 punti strategici concordati con le forze di polizia. “Era una delle promesse fatte in campagna elettorale – ha spiegato il Sindaco – e come tutte le altre continueremo a rispettarle. A a distanza di meno di un anno dal nostro insediamento in Comune è attivo il sistema di videosorveglianza all’interno della nostra città. Trentadue telecamere installate su tutto il territorio. Una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e un impegno dell’Amministrazione comunale”.