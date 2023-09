Montalto, arriva il nuovo PSC: per i prossimi 2 mesi è aperto alle osservazioni dei cittadini

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il nuovo PSC (Piano strutturale comunale) del comune di Montalto Uffugo è pronto, anzi, è stato adottato lo scorso 8 settembre, è stato pubblicato e dal 22 settembre, per i prossimi 60 giorni, è aperto alle osservazioni da parte dei cittadini.

E’ stato questo il motivo di un incontro, che si è svolto nella sala consiliare, attraverso il quale l’amministrazione comunale ha voluto informare i cittadini circa i contenuti del piano, ma anche in relazione a quelle che sono le possibilità di proporre osservazione da parte degli stessi cittadini: “Abbiamo voluto informare la cittadinanza – ha detto l’assessore comunale all’urbanistica, Franco Napolitano – e siamo soddisfatti per l’incontro svolto, sia per la qualità dei relatori e sia perché il PSC è stato molto apprezzato. Sono certo che lo apprezzeranno ancor di più i cittadini. Ringrazio i consiglieri che lo hanno votato, sia quelli di maggioranza ed anche il consigliere di opposizione Mazzotta”.

La partecipazione all’incontro da parte dei cittadini è stata numerosa e, soprattutto, caratterizzata da grande attenzione: “Nonostante si parli di argomenti molto tecnici – ha detto il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo – i cittadini sono stati attenti fino alla fine. Questo è motivo di orgoglio perchè evidentemente hanno percepito l’importanza di questo strumento. Ora la parola passa a loro perchè potranno proporre al Consiglio comunale delle osservazioni”

Grande attenzione nel piano è stata rivolta anche all’aspetto ambientale: “Ho detto ai cittadini di stare tranquilli – ha dichiarato Donatello Cristiano, presidente di Aidia Italia – perché, avendo seguito questo PSC un processo di valutazione ambientale strategica, significa che avrà considerato gli effetti che lo stesso piano avrà sull’ambiente. E si fa riferimento a questioni sociali, economiche e ambientali”.