Il primo maggio a San Nicola di Montalto, la XI edizione della Benedizione del Trattore

MONTALTO UFFUGO – Lunedì primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, la frazione di San Nicola in Montalto Uffugo è pronta ad accogliere la XI edizione della “Benedizione del Trattore – Memoriale Renato De Biase”. A San Nicola è tutto pronto per accogliere anche quest’anno i numerosi trattori provenienti dalla provincia di Cosenza e non solo. Una manifestazione dall’Associazione San Nicola – Culla dell’Olio ed è legata soprattutto al mondo agricolo e al suo orgoglio contadino con il mezzo rappresentativo del lavoro ma anche delle rivendicazioni degli agricoltori, ribadendo l’importanza dell’agricoltura e agroalimentare che coniuga valori economici e sviluppo ma anche convivialità e quindi l’importanza di poter contare su cibo tracciato e di qualità. “Un’occasione – ha sottolineato il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, per dare anche e soprattutto ascolto ai lavoratori di questo importante settore, che poi sorreggono la nostra economia, soprattutto nel nostro territorio”.

