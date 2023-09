A Montalto Uffugo il consiglio comunale ha approvato l’adozione del nuovo PSC

MONTALTO UFFUGO – L’amministrazione comunale di Montalto Uffugo, nell’ultimo consiglio comunale ha adottato il Piano Strutturale Comunale. Con questo strumento di pianificazione urbanistica generale interviene, a distanza di 15 anni, con delle innovate scelte strategiche di sviluppo tutelando l’integrità fisica ed ambientale del territorio.

“Un Piano Strutturale Comunale che abbiamo ereditato sin dal mio insediamento nel 2014. Dal 2014 ad oggi sono trascorsi 9 anni, e fino ad oggi è stato svolto un gran lavoro, che abbiamo portato a termine in modo egregio”. E la considerazione del sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, alla fine della seduta consiliare che non risparmia qualche frecciatina all’opposizione. “Non posso accettare che chi è stato presidente di commissione per ben 9 anni, solo perché oggi si trova tra i banchi dell’opposizione mi venga a fare dei salamalecchi astratti senza entrare nel merito”.