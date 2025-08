Montalto: via Lucchetta è un pericolo, raccolta firme per la sicurezza: «servono dossi e segnaletica»

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – È stata protocollata al Comune una petizione popolare firmata da circa 150 cittadini per chiedere interventi urgenti su via Lucchetta, teatro di numerosi incidenti stradali negli ultimi anni. Purtroppo a volte, ricorrere al buonsenso degli automobilisti non porta alcun beneficio e in alcuni casi diventano necessarie misure adeguate. A promuovere l’iniziativa è l’ingegnere Paolo Marrelli, residente nella zona, che si è fatto portavoce di numerosi residenti per chiedere l’installazione di dossi rallentatori e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale.

“Non possiamo più restare in silenzio – sottolinea Marrelli – via Lucchetta è una strada pericolosa e abbandonata: servono misure immediate per prevenire nuovi drammi”. La richiesta, sostenuta anche da precedenti sollecitazioni rimaste inascoltate, è ora sul tavolo dell’amministrazione comunale. “Non è una polemica – conclude – ma un appello alla responsabilità: prevenire significa salvare vite”.